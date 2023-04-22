鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至36.83元，預估目標價為1200元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.75元上修至36.83元，其中最高估值51.03元，最低估值27.47元，預估目標價為1200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51.03
|58.84
|68.17
|最低值
|27.47
|36.68
|54.8
|平均值
|35.72
|47.65
|61.03
|中位數
|36.83
|48.54
|60.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,950,000
|9,378,790
|10,946,580
|最低值
|5,360,920
|6,680,000
|8,798,590
|平均值
|6,202,630
|7,744,000
|9,437,220
|中位數
|6,163,000
|7,734,000
|9,001,850
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|37.86
|46.23
|44.16
|16.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。