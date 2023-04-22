鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至36.83元，預估目標價為1200元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.75元上修至36.83元，其中最高估值51.03元，最低估值27.47元，預估目標價為1200元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 51.03 58.84 68.17
最低值 27.47 36.68 54.8
平均值 35.72 47.65 61.03
中位數 36.83 48.54 60.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 6,950,000 9,378,790 10,946,580
最低值 5,360,920 6,680,000 8,798,590
平均值 6,202,630 7,744,000 9,437,220
中位數 6,163,000 7,734,000 9,001,850

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 37.86 46.23 44.16 16.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		 5,248,329 6,009,012 6,987,470 3,746,124

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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