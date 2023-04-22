鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至1.89元，預估目標價為28元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.91元下修至1.89元，其中最高估值2.26元，最低估值1.67元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.26
|2.48
|2.43
|最低值
|1.67
|1.87
|2.43
|平均值
|1.91
|2.08
|2.43
|中位數
|1.89
|2.05
|2.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|571,126,870
|617,498,380
|618,163,740
|最低值
|550,726,000
|572,877,180
|618,163,740
|平均值
|559,620,640
|589,148,290
|618,163,740
|中位數
|557,213,500
|585,667,000
|618,163,740
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。