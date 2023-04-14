台股漲逾百點收復短均 外資回頭大買 三大法人買超147.8億元

台股今 (14) 日跟隨亞股反彈，由電子權值股領軍上攻，加上金融股漲勢放大，帶動加權指數一度衝上 15973 點，改寫波段新高 ，終場上漲 124.67 點，收在 15929.43 點，收復短均，劍指萬六大關。三大法人合計買超 147.8 億元，其中外資回頭大買 149 億元。

台股周線終止連 2 黑，本周累計上漲 92.93 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 149.02 億元；投信持續站在賣方，賣超 6.76 億元；自營商也轉買，買超 5.45 億元。三大法人合計買超 147.8 億元。

權王台積電 (2330-TW) 股價回神，一度重返季線，但終場沒能站穩，收在 516 元，漲幅 1.18%；台達電 (2308-TW)、日月光投空 (3711-TW)、國巨 (2327-TW) 等電子權值股均獲資金點火；不過，大立光 (3008-TW) 因法說釋出第二季展望保守，今天湧現賣壓，股價大跌超過 4%，回測 2000 元關卡。

市場資金回流千金股，尤其 IC 設計股，世芯 - KY (3661-TW)、創意 (3443-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 四檔漲勢剽悍，股價勁揚 4-5%。其他高價股方面，和泰車 (2207-TW)、AES-KY(6781-TW)、M31(6643-TW) 也有 1-2% 的漲幅。

金融股盤中漲勢逐漸擴大，富邦金 (2881-TW) 帶頭領漲 2%，國泰金 (2882-TW) 也漲逾 1%，金控雙雄表現強勢；融資租賃公司中租 - KY(5871-TW) 股價上漲 1.7%。貨櫃三雄早盤陷入多空拉鋸，盤中買盤回籠，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 強勢收漲逾 2%。

受惠旅遊市場強勁復甦，觀光股延續強勢表現，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 噴出第二根漲停，達 179 元，逼近歷史新高，市值也接近 160 億元大關，上市觀光股雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW) 、夏都 (2722-TW)、新天地 (8940-TW) 均亮燈漲停，此外，晶華 (2707-TW)、六福 (2705-TW)、遠雄來 (2712-TW) 等漲勢也相當強勁。