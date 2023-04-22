鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至13.38元，預估目標價為240元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.38元，其中最高估值25.05元，最低估值6.33元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 25.05 30.15
最低值 6.33 21.05
平均值 13.48 25.23
中位數 13.38 24.45

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 511,393,000 567,591,000
最低值 435,398,980 433,225,230
平均值 478,933,430 504,466,610
中位數 483,202,000 502,560,570

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 19.78 59.98 16.34 5.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 537,191,932 535,238,735 351,330,493 354,187,665

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.37%

$12,737

原投組報酬率

+20.89%

$12,089

投組標的成分

  • 40%

    偉訓

    3032

  • 20%

    華孚

    6235

  • 20%

    資通

    2471

  • 10%

    沛波

    6248

  • 10%

    台中銀TAROBO機器人量化中國基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞