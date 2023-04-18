華碩NAB展新品連發 推出135吋MicroLED超大螢幕

外媒近期報導指出，華碩 (2357-TW) 近期在 2023 美國國際廣播電視設備展 (NAB) 上推出 ProArt 系列新品，包含首款 MicroLED 超大 135 吋顯示螢幕 Cinema PQ07、23.6 吋的高階螢幕 Display PA24US，以及兩款高階顯卡。

華碩表示，Cinema PQ07 螢幕尺寸達 135 吋，畫素間距僅 P0.78，解析度 4K，最大亮度達到 2000nits，另具有超高對比度，以及覆蓋 95% 的 DCI-P3 色域，相較於傳統間距 P1.2、P1.5 產品，此款提供更流暢、生動的視覺效果，產品大小也可進行客製，以適應需求。

儘管華碩未透露 Cinema PQ07 上市時間與售價，但目前三星、LG Micro LED 產品多定位在高階市場，去年三星、LG 發表的 MicroLED 電視尺寸達 110、136 吋，售價都超過 1.7 億韓元以上。

華碩表示，Display PA24US 則是 ProArt 系列首款搭配 SDI 接口的新品，螢幕尺寸 23.6 吋並支援 4K (3840x2160) HDR 顯示，最大亮度為 600 尼特，另外還發表兩款 ProArt GeForce RTX 4070 Ti、ProArt GeForce RTX 4080 高階顯卡，可相容各大小機殼，搭配 3 個雙滾珠軸承風扇，有更強散熱效果、噪音更低並提升壽命。