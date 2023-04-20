環保首選 華碩推專業與可攜式螢幕

華碩 (2357-TW) 今 (20) 日推出可攜式螢幕與專業螢幕，不僅採用易回收紙質包裝，也具備符合環境標準的能源效率表現，以實際行動善盡企業社會責任，朝世界級的綠色高科技領導群目標邁進，對人類社會做出真正貢獻。

華碩表示，ASUS ZenScreen MB249C 可攜式螢幕內建 23.8 吋無邊框 FHD IPS 顯示器，機身僅 2.8 公斤擁有絕佳可攜性提供 60 瓦供電的全功能 USB-Type-C 連接埠、HDMI 及耳機插孔，再加上兩個 1 瓦揚聲器和一個放大器。

華碩指出，ZenScreen MB249C 另內建獨家 Eye Care 護眼技術，能調整螢幕發出的藍光強度，減少對視力不良影響，即使長時間使用，也能貼心守護眼睛。

另外，華碩也推出 ASUS ProArt Display PA279CRV/PA329CRV 專業螢幕，為影片編輯專業人士量身訂製 27 吋 / 32 吋 4K(3840 x 2160) HDR 螢幕，搭載 178° 廣視角 IPS 面板，提供高色彩準確度，執行影像工作更事半功倍。

華碩表示，兩款專業螢幕也具備廣泛的連線能力，包含 USB-C、DisplayPort、HDMI 與 USB 集線器，並搭配纖薄機身、縮小尺寸的底座，以及壁掛設計，將釋放更多工作空間，維持桌面整齊俐落。