台股挫近百點摜破15900點 三大法人聯手賣超108.96億元

台股今 (18) 日多頭陷入觀望，台積電法說前夕震盪走低，電子權值股普遍壓低，傳產普遍不振，加權指數尾盤跌勢擴大，終場下挫 94.11 點，收在 15869.44 點，跌破 5、10 日線，成交值 2536.73 億元。三大法人同站賣方，合計賣超 108.96 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 87.32 億元；投信轉為賣超 7.5 億元；自營商同步賣超 14.21 億元。三大法人合計賣超 108.96 億元。
權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下震盪，終場收 515 元，跌幅近 1%；聯發科 (2454-TW) 受外資降評影響，股價續挫近 3%，摜破 700 元大關，終場收 688 元；大立光 (3008-TW)、矽力 * -KY(6415-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華碩 (2357-TW) 等電子指標股賣壓也偏重；不過，聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 力守平盤之上。
金融股漲跌互見，兆豐金 (2886-TW) 拍板每股配發 1.32 元股利，配發率 100% 創史上新高，吸引買盤進駐，股價逆勢上漲逾 2%，收 34.2 元，富邦金 (2881-TW)、第一金 (2892-TW)、彰銀 (2801-TW) 等也守在盤上。
網通股今天成為多頭指標，合勤控 (3704-TW) 第一季營收創新高，稅後純益 4.61 億元，年增 4 成，每股賺 1.17 元，在買盤追捧下，股價衝上漲停板 43.9 元，台揚 (2314-TW) 也強勢翻紅、直奔漲停價 51.1 元，此外，耀登 (3138-TW)、兆勁 (2444-TW)、建漢 (3062-TW)、明泰 (3380-TW) 等均表現不錯。而光通訊廠華星光 (4979-TW) 同步亮燈漲停，達 59.2 元。
貨櫃三雄今天遭到調節，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 下挫逾 2%；航空雙雄連袂走低，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 收跌超過 1%；此外，龍德造船 (6753-TW)、漢翔 (2634-TW)、台船 (2208-TW) 等軍工概念股均漲多拉回。