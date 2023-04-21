華碩發表全球最薄OLED筆電 將與潮牌BAPE推聯名產品

華碩 (2357-TW) 今 (21) 日凌晨舉辦 Thincredible 新品全球發表會，展示最新 Zenbook 與 Vivobook 系列筆電，包含全球最薄 OLED 筆電 Zenbook S，以及 Vivobook S 新品，並宣布未來將推出 BAPE 聯名筆電。

華碩表示，新品搭載 ASUS Lumina OLED 螢幕、ASUS IceCool 技術與獨特設計，更加堅固耐用，並通過 Intel Evo 認證，提供卓越效能與創新成果，且今年起，華碩超過 90% 的消費性筆電將符合 EPEAT、ENERGY STAR 8.0 標準，致力實現環境永續的承諾。

華碩指出，Zenbook S 超薄 1 公分、機身僅 1 公斤，並搭載第 13 代 Intel Core i7 處理器，16 GB LPDDR5 記憶體和 512 GB PCIe 4.0 SSD，顯示採用 16:10 2.8K(2880 x 1800) OLED 螢幕。

華碩表示，Vivobook S 系列新品中，14.5 吋機款與 15.6 吋機款重量分別僅 1.5 公斤與 1.7 公斤，皆搭載第 13 代 Intel Core i5-13500H 處理器，以及 2.8K 120 Hz OLED 螢幕。

另外，Vivobook 系列也將與街頭服飾品牌 BAPE 聯名，推出 BAPE 成立 30 年來首款筆記型電腦 ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版，除筆電以外還包含筆電包、滑鼠、Baby Milo 公仔等全套配件，結合 BAPE 與 Vivobook 的活力風格，採用 BAPE 獨家迷彩設計，引領潮流市場。