鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至3.55元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.58元下修至3.55元，其中最高估值4.77元，最低估值1.6元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.77 5.58 6.11
最低值 1.6 3.07 4.92
平均值 3.44 4.71 5.59
中位數 3.55 4.7 5.75

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 428,301,880 436,867,910 372,334,980
最低值 272,940,000 322,667,000 331,063,000
平均值 334,105,140 363,287,390 353,902,980
中位數 331,215,920 360,797,000 358,310,960

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.05 10.25 3.24 2.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		 355,183,300 411,670,391 273,353,806 286,303,059

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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