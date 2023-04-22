華爾街將有新的恐慌指數 「一日VIX」下周推出

投資人下周一 (24 日) 將有新的「恐慌指數」，芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 準備推出的「一日波動率指數」，可利用不到一天內就到期的選擇權，追蹤美股的隱含波動率，這和最近風行市場的「零日到期」(0DTE，zero-day to expire) 選擇權相呼應。

根據 CBOE 網站的資訊，CBOE 一日波動率指數 (CBOE 1-day Volatility Index)(VIX1D-US) 將從周一開始啟用。彭博率先披露此消息，MarketWatch 隨後徵求 CBOE 受訪，但截稿前未獲回應。

從去年初開始，針對到期日在一天以內的選擇權交易，呈現爆炸性成長，而這類產品被交易員稱為「0DTE」，時機正逢一些專家質疑 CBOE 現有的 VIX，似乎不再能反映市場的波動程度。

上個月當華爾街目光集中在剛發生的銀行業動盪的時候，衡量標普 500 指數預期波動的 VIX 雖然攀升，但即使是盤中最高峰，仍未達到一年前多次觸及的高點。

曾是市場情緒可靠指標的 VIX，正在失去優勢地位。此現象的起因眾說紛紜，但有個問題不斷出現：押注或是規避銀行業動盪的交易員，都湧入 0DTE 選擇權。

現有的 VIX 使用未來 23 日到 37 日到期的衍生性商品計算，但交易員似乎認為，現有 VIX 已經無法精準捕捉市場情緒變化。

換句話說，在 0DTE 時代，華爾街可能需要一個新的恐慌指數。

0DTE 風潮，和恐慌指數的「中年危機」

道瓊市場數據顯示，VIX 本周五報價接近 17，儘管美國經濟數據疲軟、債務上限擔憂迫在眉睫，而且財報季迄今好壞消息參半，但 VIX 仍保持在一年多來的低點附近。

如果一日 VIX 成功捕捉到 0DTE 選擇權隱含的市場情緒，對投資人和交易員將是重要的時刻。

RBC 資本市場衍生性商品策略主管 Amy Wu Silverman 說：「很多交易都轉向較短的期限。我一直開玩笑說，VIX 正在經歷一場中年危機，被更年輕的人 (期限更短的產品) 所取代。」

已有一些證據顯示，到期日較近的選擇權，比現有 VIX 閃現更大的壓力。例如 CBOE 另一項產品「標普 500 指數九日波動率指數」(VIX9D-US)，今年來交易水準一直高過現有 VIX。。

高盛統計的資料顯示，到去年第 3 季，0DTE 選擇權已占標普 500 選擇權交易量總額超過 40%，幾乎是半年前的兩倍。

CBOE 也從 0DTE 交易熱潮中受益，彭博推估，該交易所可能約 15% 營收來自此類產品。