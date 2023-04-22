穆迪調降美11家區域銀行評等 合眾、西聯銀行入列

穆迪 (Moody’s Investors Service) 周五 (21 日) 下修 11 家美國區域銀行的股票評等，表明更高的利率和銀行業倒閉事件，為區域銀行帶來更大的不確定性。

美國合眾銀行 (USB-US)、Zions Bancorp(ZION-US)、夏威夷銀行 (BOH-US) 在內等都在降評名單內，西聯銀行 (WAL-US) 更一口氣被調降兩個等級，上月最先爆發擠兌的第一共和銀行 (FRC-US)，特別股評等也遭到下修。

矽谷銀行、Signature Bank 上月接連倒閉，迫使各界將注意力放在區域銀行的弱點上，這當中有許多銀行提供低利率貸款和殖利率較低的證券，部分銀行則有大多數客戶缺乏存款保險，一旦金融情勢陷入動盪，這些存款勢必也會面臨風險。

穆迪表示，銀行管理資產和負債的方式越來越明顯，並且為獲利能力帶來壓力。近期發生的事件令人質疑，是否應重新評估部分銀行的存款穩定性和營運性質，尤其區域性銀行又特別容易受到商業房產債務影響。

穆迪提到 Zions Bancorp，稱該公司證券投資組合存在重大未實現損失，資本狀況已經惡化，夏威夷銀行同樣擁有未實現虧損，並且仰賴未投保的存款資金。

穆迪表示，截至 2022 年底，西聯銀行有半數以上存款沒有保險，導致該行第一季存款水位較去年底大減 11%，進而仰賴成本更高的融資模式。

第一共和銀行本月稍早宣布暫停支付特別股的現金股利。穆迪表示，該行還損失數百億美元的存款，並轉向依賴高成本貸款，此舉恐會壓縮到利潤空間。