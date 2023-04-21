美國運輸、小型股不振 恐為經濟衰退徵兆

近來對於經濟狀況較敏感的運輸、小型股，表現均不及大盤，反映出投資人對於潛在經濟衰退的擔憂日益加劇。

2 月初以來，追蹤全美 20 大運輸業者的道瓊運輸平均指數 (Dow Jones Transportation Average)，落後道瓊工業平均指數約 6.9 個百分點，這段期間，諾福克南方鐵路 (NSC-US)、美國航空 (AAL-US) 和亨特運輸公司 (JBHT-US) 至少都下跌 8.5%。

相較於大型股，通常被視為風險更高、對經濟變化更敏感的小型股，最近幾周也表現不佳。標普 600 小型股指數今年迄今上漲 0.5%，大幅落後標普 500 指數的 7.6%。

觀察歷史表現，運輸股和小型股通常會引領市場復甦，相對地，在經濟低迷時期，商品、原物料和旅遊需求放緩，也會導致這兩類股票面臨更嚴重的拋售。

近期對經濟衰退的擔憂進一步升溫，雖然衰退幅度可能不會太大，持續時間可能也較短，但接受《華爾街日報》(WSJ) 訪調的經濟學家認為，美國在未來 12 個月出現經濟衰退的可能性為 61%。

儘管如此，上述股票之所以下跌，部分也和特定事件有關。

諾福克南方鐵路因 2 月爆發火車出軌事件，目前遭到美國司法部和環保署起訴；美國航空上周警告 Q1 獲利受成本拖累，達美航空 (DAL-US)Q1 收入創新高但仍虧損，反映航空業也遭遇難題。追蹤航空業表現的 U.S. Global Jets ETF 本月下跌 1.6%。

另外，貨運巨頭亨特本周公布上季營收和獲利降幅雙雙超出預期，並警告卡車運輸業已步入貨運衰退期。

與此同時，國際油價近來站上每桶 80 美元，創下今年最高收盤價，對於運輸業者和燃料需求龐大的企業來說，油價持續走高將打壓獲利空間。