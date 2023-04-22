當買不當買？特斯拉股票噪音不斷 巴隆力薦「值得擁有」

相比其他電動車廠的低調，特斯拉 (TSLA-US) 周遭聲浪非常大，一連串降價、財報令人失望、 華爾街評級下調和股票波動，足以讓人頭暈目眩。 然而，《巴隆周刊》專欄作家 Al Root 表示，這些數字表明特斯拉股票仍值得擁有。

《巴倫周刊》1 月 6 日對該股發表正面評價，Al Root 提出特斯拉新車等待時間縮短、庫存增加、經濟放緩，且當時特斯拉將調降在美售價以取得稅收抵免資格，使其電動車售價更親民。

但特斯拉在電動車產業中仍是成本領先者，其業務保守估計未來 10 年可成長 4 倍，這才是重中之重。

目前特斯拉全球電動車市占達 1/5，競爭正在加劇，但到 2030 年之前，特斯拉應可至少保有 10% 市占，意味年度銷量 400 萬輛至 500 萬輛間，在近 8 年的時間內，年營收成長率平均近 20%。

這樣的成長可能是以犧牲獲利為代價。特斯拉第一季汽車總毛利率 (含租賃且不含監管信貸) 19%，低於預期的 21%，且較去年同期下降 10 個百分點。

降價可能起到作用，自去年第四季至今年第一季間，特斯拉美國市占上升，但市場因而質疑特斯拉車、休旅車（SUV） 和一般電動車的需求。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 駁斥此說法，他將利潤率下降和價格下跌歸咎於經濟，稱特斯拉車的需求沒有問題，而是升息加重大眾車貸壓力。

但這說法並非所有人都認同，有些人認為美國民眾尚未準備好購買電動車。

然而，CoPilot 數據可能打臉此說法，美國第一季純電動車銷量年增 45%。自第四季至第一季，傳統汽車銷量大致持平，但電動車銷量卻增長約 15%。在 CoPilot 追蹤的數據中，沒有一點顯示美國民眾對電動車的興趣消退，反而「可獲得性」才是問題爭點，因為一些消費者仍在等待最新型的車款問世。

投資人該如何處理其特斯拉持股？巴隆建議以不變應萬變。

該股波動甚大，但在股價太便宜時就是買點，一如《巴隆週刊》建議，在股價接近 100 美元時買進 (目前約 165 美元)，在上漲後進行獲利了結，例如 2 月初接近 200 美元時賣出。

倘若再次返回 100 美元就再買進更多股，當股價在 150 美元至 160 美元時就放寬心等著。考慮買進該股的投資者可能想等一個更好的切入點，但長期來說，經濟將會復甦，電動車會變更好，充電基礎設施也會跟著改善。

特斯拉仍是電動車的未來，儘管現在股價有些噪音，但 Al Root 認為該股仍值得擁有。

