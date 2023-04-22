Lyft計劃裁撤30%員工 削減50%成本

根據多家外媒周五（21 日）報導，網約車公司 Lyft 計劃在最新一輪裁員中裁撤至少 1,200 人。該公司正在努力實現獲利，並與規模更大的競爭對手 Uber(UBER-US) 展開競爭。

截稿前，Lyft(LYFT-US) 盤中股價上漲 6.50%，每股暫報 10.48 美元。

根據知情人士消息透露，最近的裁員可能會影響 Lyft 整體 4,000 名員工中的 30% 或者更多，該公司去年已裁員約 700 人。《華爾街日報》（WSJ）報導指出，此舉將幫助 Lyft 削減 50% 的成本。

這次重組是 Lyft 新任執行長 David Risher 的首批整頓舉措之一。上個月 Risher 被任命接替聯合創始人 Logan Green，後者與聯合創始人兼總裁 John Zimmer 在公司任職十多年後將退出日常營運，而 Risher 本周開始他的新工作。

Lyft 周五給員工的一封信中，Risher 證實公司將大幅縮減團隊規模，作為重組的一部分，專注於更好的滿足乘客和司機的需求。隨員工接到資遣通知，所有的 Lyft 辦公室也將於 4 月 27 日關閉。

Lyft 成立於 2012 年，比其本土競爭對手晚 3 年起步，但最近越來越被 Uber 邊緣化。根據彭博數據，截至今年 2 月底，Uber 占美國消費者銷售的 75%，而 Lyft 僅有 25%。

新冠疫情期間導致叫車需求下滑，Uber 透過外送服務收入撐過這段營運寒冬，然而 Lyft 復甦腳步非常慢，司機短缺導致價格高漲、客戶叫車等待時間也長。根據 YipitData 數據，與 2019 年相比，Lyft 的每英哩票價上漲約 31%，Uber 的票價上漲 20%。

Risher 說：「我們需要成為一家成長速度更快、更平穩的公司，因此需要降低成本，提供物美價廉的服務，替司機帶來可觀收入，進而實現盈利成長。」

市場分析指出，儘管裁員可以節省成本，但投資人對 Lyft 與 Uber 競爭能力的信心正在減弱。投資人等著 Lyft 出售公司，這種情況下該公司扭轉局面的機會非常渺茫。Lyft 在叫車領域遠遠落後其他競爭對手。

今年 2 月，Lyft 給出的獲利預期遠低於華爾街分析師預估，預估今年首季經調整後稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）介在 500 萬至 1,500 萬美元區間，遠低分析師預期的 8,360 萬美元，消息一出後該公司當天股價暴跌 36%。

當時一些分析師猜測 Lyft 可能會出售公司，不過 Risher 否認這個說法，僅說會以更低的價格和 Uber 競爭。