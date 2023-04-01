換湯不換藥？Lyft高層換血 但新執行長恐只願守成

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 股價表現一直很差，自 2019 年 3 月首次公開募股以來損失近 90% 價值，雖然其財務業績已自疫情大流行期的低迷中反彈，但卻持續遭 Uber 攻城掠地，為了抵禦強烈競爭，Lyft 董事會過去一周將管理層大換血，承認自家需要新計畫。

16 年前創立 Lyft 的執行長 Logan Green 和總裁 John Zimmer 將於未來幾周卸任，由亞馬遜前零售主管兼 Lyft 董事 David Risher 自 4 月 17 日起將接任執行長。

Risher 資歷雖然令人印象深刻，但他已超過 20 年的時間裡沒有在營利性企業中發揮重要作用。他的職業早期在微軟服務，接著 1996 年加入亞馬遜，成為第 37 號員工，為其首任產品和商店開發副總裁，也是亞馬遜創始人兼執行董事長貝佐斯 (Jeff Bezos) 的高級副手，並一直擔任市場行銷和銷售部門高階副總，但他在 2002 年就離開亞馬遜公司。

Risher 隨後在華盛頓大學教了幾年書，然後舉家出國 5 年。

2010 年他創建非營利組織 Worldreader，致力於鼓勵全球兒童閱讀更多書籍。如今他得開始鼓勵大人們更頻繁使用 Lyft。

疫情重創旅遊業，也讓 Lyft 業務停擺，2020 年該公司營收驟降 35%，遠較營收萎縮 13% 的同業 Uber 受創更大。雖然這兩家均為共享乘車產業巨頭，但事實上在美國多數市場均各佔鰲頭，各地市占有明顯差異。Lyft 純粹押注於美國和加拿大，Uber 的地域則較多元，且還有其他業務線，尤其是支撐其疫情期業績的食品配送業務。

隨著經濟重啟，共享乘車需求也好轉，Lyft 2022 年營收增長 28% 來到 41 億美元，已高於 2019 年創下的 36 億美元紀錄 (疫情爆發的前一年)。然而，Lyft 今年迄今股價仍下跌 17%，至每股僅略高於 9 美元的水準，僅比歷史最低點高出一點點。因為投資者擔心，Lyft 為了確保乘客等車時間在可容忍範圍，而祭出司機激勵措施，但兩者如何平衡拿捏卻是困難課題，最終恐因乘車價上升而促使乘客選搭 Uber。

Risher 在接受《巴隆周刊》採訪時表示，Lyft 品牌有可打造的優勢，消費者認可度很高。但他卻對跟進 Uber 推出送餐服務的策略抱持懷疑態度，他稱「聚焦、專注」才是自己的信念。

至於擴張國際版圖，他則表示 Lyft 目前將只在美國和加拿大運營。

一些分析師認為 Lyft 的宣傳不足，應擴大行銷策略，Risher 並未反對但也稱這非主要計畫，會在適當機會行銷，目前仍專注於「為司機和客戶創造出色的體驗。」

但 RBC Capital 分析師 Brad Erickson 研究報告寫道，「鑑於 Lyft 過去幾年面臨的執行挑戰，投資者可能會認為現下是 Lyft 可以嘗試不同事務的時刻，其風險 / 回報的心態有利於 Risher 嘗試新業務。」

從大多數指標來看，Lyft 的股票看起來很便宜，交易價是銷售額的 0.8 倍，而 Uber (UBER-US) 是 1.7 倍，DoorDash (DASH-US) 是 3 倍。扣除 Lyft 10 億美元淨現金後，其企業價值僅 25 億美元。

高層大換血是公司重生的最好辦法，現下 Lyft 的方向盤已換人操作，但還需要大肆檢修公司引擎才行。