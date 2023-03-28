鉅亨美股雷達：Lyft執行長、總裁將卸任 波克夏再買西方石油股票

美股重要看點：

銀行業危機擔憂有所緩解，投資人重新評估經濟前景。美光 (MU-US)、Lululemon(LULU-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.556%。美股期貨週二 (28 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.09%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨跌 0.25%。

美國矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 接連倒閉，並引爆區域銀行存款外流潮，兩個禮拜多過去，情況似乎有所緩解，而銀行業的擔憂也從立即爆發的危機，轉為對經濟成長的中長期疑慮。

根據聯準會 (Fed) 上周五 (24 日) 公布的資料，SVB 在 3 月 10 日倒閉後，全美小型銀行存款流出金額達 1190 億美元歷史紀錄，存款總額降至 5.46 兆美元。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 的團隊說：「銀行體系壓力將打壓信貸成長，進而削弱實質國內生產毛額 (GDP) 成長。」因為政府沒有明說是否願意為所有銀行存款擔保，投資人也擔心存戶信心動搖和其他小型銀行還有未爆彈。

被譽為「新債券天王」的雙線資本 (DoubleLine Capital) 創辦人岡拉克 (Geffrey Gundlach) 預測，美國經濟將在幾個月內衰退，Fed 將須為此做出「非常劇烈」的回應，今年降息數次。「經濟逆風正在蓄積，我們討論這件事 (指經濟衰退) 已有一段時間，而我認為，衰退將在幾個月內到來。我們真正要看到的只是失業率上升。」

不過，貝萊德 (BlackRock) 策略師卻持不同觀點，他們認為只有在出現嚴重信貸緊縮時，Fed 才有可能降息。「我們預期今年不會降息，這是央行在衰退來襲時倉促拯救經濟的一貫做法。我們看到未來的抗通膨之路會進入更新、更細膩的階段：對抗減少但還是不會降息。」

摩根士丹利美股策略師 Mike Wilson 本周在報告中指出，當前銀行業的動盪使得股市的盈利指引「看起來過高」，未來可能有大幅下跌的風險。他還指出，第一季可能是今年股市的「高點」，預估在 Fed 發出降息訊號之前，「股市風險回報不會出現根本性改善」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月批發庫存月率初值 (%)，預估 0.2，前值 - 0.4

美國 1 月 FHFA 房價指數月率 (%)，預估 - 0.2，前值 - 0.1

美國 1 月 FHFA 房價指數年率 (%)，前值 6.6

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數，預估 101，前值 102.9

美國 3 月里奇蒙 Fed 製造業指數，前值 - 16

重要個股動態：

迪士尼已開始首次裁員，預估總共裁撤 7,000 人，此為該公司今年 2 月宣布 55 億美元裁員計畫的關鍵部分。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）周一（28 日）在給員工的備忘錄中表示，首批被資遣的員工將在未來 4 天內收到通知。第二輪規模更大的裁員將在 4 月進行，影響約數千名員工，而最後一輪裁員將在今夏前進行。迪士尼裁員的細節保密到家，但內部人士預估裁員會在 4 月 3 日的股東大會舉行前進行。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

申報資料顯示，由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)，過去五天再度斥資逾 2 億美元買進西方石油 (OXY-US)，本月已三度增持，持股比率進一步升至 23.6%。

這是波克夏今年以來第三度敲進西方石油，且都是集中在 3 月，累計花費金額已超過 10 億美元。按照西方石油周一 (27 日) 收盤價每股 59.65 美元計算，波克夏現在持有約 2.117 億股的西方石油，價值 126 億美元。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 周一 (27 日) 宣布，聯合創始人兼執行長 Logan Green 以及總裁 John Zimmer 即將卸任，亞馬遜前零售主管 David Risher 自 4 月 17 日起將接任執行長。

Green 和 Zimmer 於 2012 年創立 Lyft，並於 2019 年將公司上市。Lyft 去年股價下跌 70% 以上。Lyft 周一收跌 2.74%，因應該消息公布，盤後股價一度漲約 5。