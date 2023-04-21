推特移除C羅、川普、蓋茲帳號藍標 但NBA球星詹姆斯仍保有

推特 (Twitter) 自周四 (20 日) 開始刪除用戶個人資料中的藍色標記，包括流行偶像碧昂絲 (Beyonce)、微軟聯合創始人比爾蓋茲和葡萄牙足球明星 C 羅 (Cristiano Ronaldo) 在內的名人，都失去帳號認證。

天主教宗方濟各 (Pope Francis) 周四稍早時一度失去藍色勾號，但後來被推特加上灰色勾號。

NBA 籃球明星詹姆斯 (LeBron James) 和作家史蒂芬金 (Stephen King) 等一些名人仍然保有藍色標記。

之前曾表示馬斯克不適合推特的史蒂芬金推文寫道：「我的推特帳戶說我已經訂閱了 Twitter Blue，我並沒有訂閱。我的推特帳戶說我給出了一個電話號碼驗證，我也沒有。」

馬斯克則用雙手合十的表情符號回覆：「不客氣」。

《The Verge》報導，之前曾表示不會支付驗證費用的詹姆斯，並未支付保留勾號的費用。

馬斯克分別發推文指出：「我個人為少數名人支付費用。」後來又推文寫道「只有沙特納、詹姆斯和史蒂芬金」。沙特納是《星際爭霸戰》演員威廉沙特納 (William Shatner)，他上個月抱怨被迫支付費用以保留他的藍色標記。

失去藍色標記號的還有美國前總統川普和真人秀明星金卡戴珊 (Kim Kardashian)。

在馬斯克領導下，推特改變了發放令人期待的藍色標記方式，這些標記早先是在核實名人、記者、高管、政客和機構的身份後給予的。它代表對真實帳號的認證。

馬斯克在去年 11 月表示，Twitter 將開始對標記收取每月 8 美元的費用，以在廣告以外擴大更多收入來源。

該公司後來提供了其他顏色的標記：金色用於企業，灰色用於政府、多邊組織和官員。

Twitter 周五 (21 日) 還將美國國家公共廣播電台 (NPR)、英國廣播公司 (BBC) 和公共廣播公司加拿大廣播公司 (CBC) 的帳戶刪除了「政府資助」標籤。

它也將新華社以及與政府支持的出版物有關聯的記者帳戶刪除了「中國官方媒體」的標籤。

在推特先將其標記為「國家附屬媒體」，後來又改為「政府資助媒體」後，NPR 已停止在其 52 個官方推特帳號上發布內容。

CBC 還暫停了在推特上的活動，並與馬斯克就該平台對「政府資助」的定義發生爭執。