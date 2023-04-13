推特與eToro合作 讓用戶能查看即時股票資訊

交易和投資平台 eToro 周四（13 日）表示，其已與馬斯克旗下推特（Twitter）合作，讓該社群媒體平台用戶能查詢價密貨幣、股票和其他資產的即時價格。

交易數據將透過推特於 2012 年推出的現金標籤功能（Cashtags）連接前往查看，用戶可以透過在股票代碼前插入美元符號來取得資產相關內容。

在此之前，推特用戶可以從市場圖表平台 TradingView 查看這些即時交易數據，但僅限於標普 500 指數等部分資產，以及特斯拉 (TSLA-US) 等特定公司的股票。現在，用戶可點擊 eToro 的平台差看有關資產的訊息並新增投資選項。

自馬斯克去年 10 月底以 440 億美元收購推特以來，對這家微型部落格網站進行一系列改革措施，包括替認證用戶推出訂閱計畫以及大規模裁員。

馬斯克日前接受英國廣播公司（BBC）專訪時曾透露，經營推特相當苦，若出現合適人選會將推特售出。馬斯克上月底曾透露，推特市值僅剩 200 億美元，不及當初收購價的一半。

另外，馬斯克已安排推特與他旗下空殼公司「X 公司」合併，推特不再是德拉瓦州的獨立營運實體，而是內華達州 X 公司旗下的部門。根據 4 月 4 日提交給加州法院的文件，與 X Corp 合併後，以「推特」為名登記的公司已經「不復存在」。