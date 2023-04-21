〈航運指數〉SCFI連2周站穩千點關卡 惟美西線、美東線運價轉跌

上海航交所今 (21) 日公告上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 1037.07 點，較上周續彈 3.42 點，連 2 周站上千點關卡，續創 1 月中旬來新高，反彈幅度 0.33%，不過，美西線、美東線運價再次回跌 35、55 美元，貨攬業者指出，航商和貨主間的長約已進入最後簽約階段，但部分仍處在拉鋸狀況。

貨攬業者說明，第二季市況較第一季已有好轉現象，但除了中國五一長假前有看到提前出貨潮，實際上終端需求尚待時間去化，並透露，依目前談判來看，最終長約價可能簽在稍較目前現貨價高一點的位置。

遠東到美西每 FEU (標準 40 呎貨櫃) 本周最新報價來到 1633 美元，較上周下跌 35 美元，回跌 2.1%，終結連 2 周強彈。

而遠東到美東每 FEU 則回跌 55 美元至 2510 美元，跌幅 2.14%。

歐洲線反而轉為上揚，遠東到歐洲運價最新報價來到每 TEU(標準 20 呎貨櫃)883 美元，較上周反彈 12 美元，但已連續第 11 周每 TEU 價位不到 1000 美元之上。

另外，遠東到地中海運價每 TEU 續跌 13 美元，來到 1605 美元，跌幅 0.8%。

貨攬業者不諱言，航商透過減艙方式的確已緩和運價走跌壓力，目前看來，價格趨穩，預料長約價不會距離目前現貨價太遠，就看各家的成本管控能力和新船下水狀況，決定今年的獲利表現。