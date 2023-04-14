〈航運指數〉SCFI睽違10周收復千點 美西運價暴漲至5個月新高

上海航交所今 (14) 日公告上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 1033.65 點，較上周續彈 76.72 點，不僅睽違 10 周收復千點關卡，並創 1 月中旬來新高，反彈幅度 8.02%，更是 2 年來最大，其中，美西線、美東線運價分別強彈 376 美元、418 美元，創去年 11 月中、今年 2 月中以來相對高價。

貨攬業者指出，第二季市況較第一季已有好轉現象，但實際需求並未明顯強彈，除了有部分是中國五一長假前的提前出貨潮，這波美國線運價回升還有航商調整運力等原因，或可解讀是航商正全力穩住談判中、預計 5 月生效的長約價。

此外，日前傳出美西港口碼頭工人怠工訊息，雖並不影響碼頭運作，但也造成部分貨主有積極出貨情形。

遠東到美西每 FEU (標準 40 呎貨櫃) 本周最新報價反彈多達 376 美元至 1668 美元，反彈幅度達 29.1%，大幅優於上周漲幅 12.54%，呈連 2 周強彈，並創去年 11 月中旬以來新高。

而遠東到美東每 FEU 則反彈 418 美元至 2565 美元，漲幅達 19.47%，為 2 月中旬以來高點。

歐洲線本周再度轉下跌，遠東到歐洲運價最新報價來到每 TEU(標準 20 呎貨櫃)871 美元，較上周回跌 6 美元。

另外，遠東到地中海運價每 TEU 回跌 3 美元，來到 1618 美元，跌幅 0.19%。