中碳聯手中美晶、華宏投資SiLican 鞏固SiC及電池材料供應優勢

電池負極材料廠中碳 (1723-TW) 今 (21) 日宣布，將攜手中美晶 (5483-TW) 和華宏 (8240-TW) 共同投資 SiLican，看準其關鍵原料供應角色，進軍碳化矽半導體原料及鋰電池矽碳 / 矽氧負極材料產業、鞏固材料供應優勢。

中碳表示，公司為全球最大介相石墨碳微球負極材料廠，過去與 SiLican 就針對矽碳產品在電池材料端有合作，此次投資將可掌握關鍵的矽基原料，將可提升公司產業地位，未來會配合產業發展，持續視情況再擴大投資。

SiLican 主要生產 6N 等級矽粉，具有高純度、低雜質含量、粒徑均勻等優點，是碳化矽半導體原料的關鍵材料，而高純度奈米級矽粉、微米級矽氧粉則是鋰電池負極原料的重要成分，能夠提高鋰電池的能量密度、壽命和穩定性，具有領先技術與潛力。

中碳指出，鋰電池負極材料添加高純度奈米級矽粉 / 矽氧粉，則能大幅提高鋰電池的能量密度、壽命和穩定性，有助於中碳公司建立更完整的負極材料產品線。

中碳將軟瀝青製作成介相碳微球 (生球)，經過碳化、石墨化兩道工序後，製造出電池負極材料使用的介相石墨碳微球 (熟球)，現階段屏南廠負極材料年產能 2000 噸，碳化 2000 噸新產能基在本季投產，而石墨化新產線 2024 年才會上線，屆時將擴大負極材料產能。

中碳表示，石墨化新產線將可生產 5N 等級高純度碳材料，這塊可做為碳化矽晶圓長晶坩堝用途，而結合 SiLican 矽粉，就是碳化矽半導體晶圓的基本原料。