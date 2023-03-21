〈中碳法說〉看好油價回升帶動煤化學表現 下半年將比上半年好

中碳 (1723-TW) 今 (21) 日召開法說會，中碳表示，隨著中國解封帶動景氣復甦，產業看好油價可望回到 90-100 美元水準，可望帶動煤化學業務表現，預計第二季整體營運將優於本季，下半年優於上半年。

整體來看，中碳對今年營運審慎樂觀，公司表示，煤化學營運與國際油價息息相關，儘管近期金融業問題導致油價下挫，但下半年油價有機會回到 90 美元以上。而苯價先前落在 900-1000 美元，近期油價跌落仍站穩 900 元區間，跌幅算不太明顯，對苯業務影響不會太大。

中碳指出，相對軟瀝青價格與其他產品相比仍保持高檔，因此今年將持續提高軟瀝青出貨，預計今年軟瀝青將出貨 9 艘船，較去年增加 2 艘，預計上半年出船 ４ 艘，下半年出船 5 艘。

中碳認為，公司軟瀝青與煉鋁、基礎工業相關，苯與石化產業相關，雜酚油則與輪胎、汽車業有關連，加上碳材料業務持續增加，只要這些產業保持穩健，將使中碳受油價等影響較為輕微。

中碳去年輕油營收比重 27%，煤焦油 45%，碳材料 7%，焦炭 8%、貿易 16%，煤焦油中，雜酚油 24%、軟瀝青 16%、精萘 5%；輕油中苯占 23%、甲苯 3%。中碳表示，去年軟瀝青受惠價格維持高檔銷售比重提高，帶動營收比重優於前年。

