權王變臉 台股跌104點收15602點 單周跌掉逾320點

台股今 (21) 日上沖下洗，早盤一度漲近百點，站回 15800 點，造紙、水泥股表現強勢，但權王台積電股價翻黑，電子權值股有壓，航運族群也遭調節，加權指數午盤後跌勢擴大，終場下挫 104.53 點或 0.67%，收在 15602.99 點，回測季線支撐，成交值 2537.25 億元。台股周線翻黑，本周累計大跌 326.44 點。

OTC 市場成為重災區，櫃買指數終場下跌 4.68 點或 2.2%，收在 208.29 點，成交值增至 895.22 億元。上市櫃成交值合計 3432.47 億元。

台積電 (2330-TW) 法說會下修今年營收展望，仍會優於產業平均，獲多數外資按讚，今天股價一度漲至 520 元，但尾盤出現調節賣壓，終場小跌收在 511 元；國巨 (2327-TW) 預估第二季營收較首季持平或微幅成長，但產業復甦緩慢，今天湧現賣壓，股價重挫逾 4%，失守 500 元大關；瑞昱 (2379-TW)、矽力 * -KY(6415-TW) 收盤也大跌超過 4%。

高價股今天倒成一片，除了大立光 (3008-TW) 逆勢上漲近 2% 外，世芯 - KY(3661-TW) 重挫近 9%，力旺 (3529-TW) 大跌近 5%，摔出 2000 元俱樂部，祥碩 (5269-TW)、緯穎 (6669-TW)、創意 (3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 等千金股也有 2-4% 的跌幅；生技股王保瑞 (6472-TW) 賣壓不止，今天落入跌停，收 711 元。

政府預計在今年中旬設立碳交易平台，在利多題材加持下，造紙類股今天持續走強，華紙 (1905-TW) 再度噴出漲停，達 21 元，攀近 1 年新高，正隆 (1904-TW)、寶隆 (1906-TW)、永豐餘 (1907-TW) 股價同步走揚，農林 (2913-TW) 因擁有龐大林木資產，也被列為「碳匯富翁」，盤中一度亮燈漲停，但尾盤漲幅收斂至 1%。

其他傳產股方面，台泥 (1101-TW) 近年積極布局綠能事業，也搭上碳權熱潮順風車，今天股價逆勢上漲近 3%，收 38.3 元，帶動整體水泥類股走強，幸福 (1108-TW)、東泥(1110-TW)、嘉泥(1103-TW) 等均表現不俗。

貨櫃三雄漲多拉回，萬海 (2615-TW) 股價大跌約 4%，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 下挫逾 2%，而四維航 (5608-TW)、台航 (2617-TW)、新興 (2605-TW) 、台驊投控 (2636-TW) 等航運股也都下跌超過 2%。