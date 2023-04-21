盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-3.12%報1240.0元，成交2,070張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速3.12%，21日10:13報1240.0元，成交2,070張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲1.94%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.57%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,491 張
- 外資買賣超：+1,737 張
- 投信買賣超：-232 張
- 自營商買賣超：-14 張
- 融資增減：-432 張
- 融券增減：+104 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.51%
$12,651
原投組報酬率
+18.00%
$11,800
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
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6568
10%