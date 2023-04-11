盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.53%報1345.0元，成交1,448張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.53%，11日09:03報1345.0元，成交1,448張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲6.05%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-752 張
  • 外資買賣超：-1,288 張
  • 投信買賣超：+285 張
  • 自營商買賣超：+251 張
  • 融資增減：+401 張
  • 融券增減：+336 張

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