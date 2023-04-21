盤中速報 - 全球傳動(4540)急跌-2.84%報41.55元，成交84張

全球傳動(4540-TW)近5分K跌速2.84%，21日10:09報41.55元，成交84張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全球傳動(4540-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌3.13%。台灣加權指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+257 張
  • 外資買賣超：+259 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：-273 張

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