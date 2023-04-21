盤中速報 - 全球傳動(4540)急跌-2.84%報41.55元，成交84張

全球傳動(4540-TW)近5分K跌速2.84%，21日10:09報41.55元，成交84張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全球傳動(4540-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌3.13%。台灣加權指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+257 張
- 外資買賣超：+259 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：-273 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.53%
$12,153
原投組報酬率
+15.73%
$11,573
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
10%
6568
10%