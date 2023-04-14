〈台股盤後〉觀光領軍帶量上漲124點收15929點 收復5日線

無畏國安基金退場，台股今 (14) 日隨美股大漲跟著翻揚，在觀光、電纜、IC 設計族群領軍下，加上電子權值股回神，帶動大盤開高震盪，指數終場上漲 124.67 點，終場收在 15929.43 點，收復 5 日線，成交量 2496.14 億元，人氣有回籠跡象。

美國通膨壓力趨緩，激勵美股上漲收紅，台股今天也跟隨美股步伐，由觀光族群領軍多頭反攻，以權王台積電 (2330-TW) 為首的半導體回神助攻，激勵大盤站回 15900 點整數關卡後繼續上攻，盤中高點一度站上 15973.82 點。

觀光族群漲勢強勁，雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、新天地 (8940-TW)、雄獅 (2731-TW)、夏都 (2722-TW) 以漲停作收；六福 (2705-TW)、晶華 (2707-TW)、八方雲集 (2753-TW) 等表現也不俗，終場漲幅超過 2%~4% 以上。

電線電纜股今天也是買單青睞對象，合機 (1618-TW) 大漲逾 8%，華新 (1605-TW)、華榮 (1608-TW)、億泰 (1616-TW)、宏泰 (1612-TW) 也有 1% 以上漲幅。

IC 設計族群中，昇佳 (6732-TW) 大漲逾 9%，終場股價收在 424 元，創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、天鈺 (4961-TW)、立積 (4968-TW)、芯鼎 (6695-TW)、矽創 (8016-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等也在買單追捧下帶動股價收紅。

金融股中，群益證 (6005-TW) 漲勢強勁終場大漲 9.6% 逼近漲停，壽險雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 分別各有 2%、1% 的漲幅，新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW)、玉山金 (2884-TW) 等也在平盤上震盪。