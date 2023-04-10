世芯-KY營收寫兩紀錄 Q1飆57億元 超越去年上半年

世芯 - KY(3661-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收 25.51 億元，月增 65.82%，年增 198.46%，累計第一季營收 57.16 億元，季增 24.75%，年增 118.42%；受惠美系客戶需求強勁，世芯 - KY 3 月、第一季營收同步攀峰，首季更超越去年上半年的 55.92 億元。

受惠北美市場對 HPC 需求越趨強勁，今年量產營收將較去年倍增，也帶動全年營收續創歷史新高，法人估，世芯 - KY 今年營收達 8 億美元，年增約 74%。

世芯 - KY 去年有超過 20 個案件進入設計定案 (Tape-out)，也贏得多項設計案件，客戶對 HPC 晶片需求強勁，也反映在今年營收表現。

世芯 - KY 現與多家大型資料中心業者接洽 AI 專案，推升今年委託設計 (NRE)、量產營收，預計量產業績將有三位數的成長幅度，且除了 HPC 外，公司也看好車用將是繼 AI、HPC 後的新成長動能。

世芯 - KY 預估，由於車用晶片從設計到定案，時程至少需要 1.5 年，較 HPC 的 8 個月還長，因此今明兩年仍不會有顯著營收貢獻，預計要到 2024 年底、2025 年才有機會看到。