盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.05%報213.5元，成交1,172張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.05%，21日09:33報213.5元，成交1,172張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大江(8436-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.39%。櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,418 張
  • 外資買賣超：+652 張
  • 投信買賣超：+1,502 張
  • 自營商買賣超：+264 張
  • 融資增減：-60 張
  • 融券增減：-87 張

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