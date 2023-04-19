盤中速報 - 大江(8436)急拉2.05%報224.5元，成交703張

大江(8436-TW)近5分K漲速2.05%，19日09:06報224.5元，成交703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲6.14%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.01%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,103 張
- 外資買賣超：+331 張
- 投信買賣超：+588 張
- 自營商買賣超：+184 張
- 融資增減：-84 張
- 融券增減：-91 張
最新相關新聞
大江(8436-TW)近5分K漲速2.05%，19日09:06報224.5元，成交703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲6.14%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.01%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.00%
$13,500
原投組報酬率
+25.55%
$12,555
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%