盤中速報 - 大江(8436)股價大漲至231.5元，漲幅達7.18%

大江(8436-TW)19日11:59股價上漲15.5元，報231.5元，漲幅7.18%，成交6,376張。
大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。
近5日股價上漲6.14%，櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,103 張
- 外資買賣超：+331 張
- 投信買賣超：+588 張
- 自營商買賣超：+184 張
- 融資增減：-84 張
- 融券增減：-91 張
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