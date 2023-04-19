盤中速報 - 大江(8436)股價大漲至231.5元，漲幅達7.18%

大江(8436-TW)19日11:59股價上漲15.5元，報231.5元，漲幅7.18%，成交6,376張。

大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。

近5日股價上漲6.14%，櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,103 張
  • 外資買賣超：+331 張
  • 投信買賣超：+588 張
  • 自營商買賣超：+184 張
  • 融資增減：-84 張
  • 融券增減：-91 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.56%

$12,656

原投組報酬率

+17.76%

$11,776

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞