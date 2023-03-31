盤中速報 - 大江(8436)急拉2.22%報206.5元，成交733張

大江(8436-TW)近5分K漲速2.22%，31日09:09報206.5元，成交733張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲0.51%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.26%。櫃買指數下跌0.18%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-384 張
- 外資買賣超：-183 張
- 投信買賣超：-246 張
- 自營商買賣超：+45 張
- 融資增減：-303 張
- 融券增減：+20 張
最新相關新聞
大江(8436-TW)近5分K漲速2.22%，31日09:09報206.5元，成交733張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲0.51%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.26%。櫃買指數下跌0.18%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.37%
$13,637
原投組報酬率
+28.18%
$12,818
投組標的成分
40%
2731
20%
6643
20%
8050
10%
3272
10%