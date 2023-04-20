盤中速報 - 大江(8436)急跌-3.85%報226.0元，成交2,222張

大江(8436-TW)近5分K跌速3.85%，20日09:17報226.0元，成交2,222張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲10.1%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.61%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,877 張
- 外資買賣超：+128 張
- 投信買賣超：+1,393 張
- 自營商買賣超：+356 張
- 融資增減：+226 張
- 融券增減：-32 張
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AI優化後報酬率
+17.32%
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原投組報酬率
+9.87%
$10,987
投組標的成分
40%
8222
20%
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20%
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