盤中速報 - 順德(2351)股價急跌至126.0元，跌幅達7.01%

順德(2351-TW)21日11:42股價下跌9.5元，報126.0元，跌幅7.01%，成交3,917張。
順德(2351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。
近5日股價上漲4.63%，台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+197 張
- 外資買賣超：+370 張
- 投信買賣超：-239 張
- 自營商買賣超：+66 張
- 融資增減：-355 張
- 融券增減：+76 張
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