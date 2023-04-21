盤中速報 - 順德(2351)股價急跌至126.0元，跌幅達7.01%

順德(2351-TW)21日11:42股價下跌9.5元，報126.0元，跌幅7.01%，成交3,917張。

順德(2351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。

近5日股價上漲4.63%，台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+197 張
  • 外資買賣超：+370 張
  • 投信買賣超：-239 張
  • 自營商買賣超：+66 張
  • 融資增減：-355 張
  • 融券增減：+76 張

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