盤中速報 - 合一(4743)急跌-2.04%報264.0元，成交1,703張

合一(4743-TW)近5分K跌速2.04%，21日09:22報264.0元，成交1,703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價下跌3.05%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.39%。櫃買指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,867 張
- 外資買賣超：-1,880 張
- 投信買賣超：+274 張
- 自營商買賣超：-261 張
- 融資增減：+234 張
- 融券增減：-39 張
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+37.52%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3025
20%
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20%
5243
10%
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