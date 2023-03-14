盤中速報 - 合一(4743)急拉2.33%報263.5元，成交1,619張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.33%，14日09:19報263.5元，成交1,619張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合一(4743-TW)近5日股價下跌4.82%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.22%。櫃買指數下跌2.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,596 張
  • 外資買賣超：-1,296 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-300 張
  • 融資增減：-421 張
  • 融券增減：+36 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.20%

$11,920

原投組報酬率

+9.26%

$10,926

投組標的成分

  • 40%

    台驊投控

    2636

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    立端

    6245

  • 10%

    創惟

    6104

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞