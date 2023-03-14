盤中速報 - 合一(4743)急拉2.33%報263.5元，成交1,619張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.33%，14日09:19報263.5元，成交1,619張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價下跌4.82%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.22%。櫃買指數下跌2.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,596 張
- 外資買賣超：-1,296 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-300 張
- 融資增減：-421 張
- 融券增減：+36 張
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投組標的成分
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2636
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