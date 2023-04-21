盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.01%報228.5元，成交45張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.01%，21日09:07報228.5元，成交45張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲0.9%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.62%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+160 張
- 外資買賣超：+96 張
- 投信買賣超：+79 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：-6 張
- 融券增減：+1 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.80%
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原投組報酬率
+15.33%
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投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
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10%