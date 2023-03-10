盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.04%報216.0元，成交93張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.04%，10日09:12報216.0元，成交93張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲1.84%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.23%。台灣加權指數上漲1.1%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+93 張
  • 外資買賣超：-81 張
  • 投信買賣超：+163 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：-28 張
  • 融券增減：-1 張

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投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    所羅門

    2359

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    瀚亞巴西基金

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