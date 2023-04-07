麗豐-KY首季獲利有望登高 全年逐季走揚

美容連鎖通路麗豐 - KY(4137-TW) 看好，第一季在業外財政補助收入挹注下，獲利有望登高，加上今 (2023) 年擺脫疫情持續擴展門市，目標全年淨增加 400 家，以及醫美業務虧損收斂、美甲穩定成長，今年營收、獲利拚逐季成長，回到 2019 年水準。

麗豐受惠中國生活回歸正常，經濟發展回穩，帶動美容業務回溫，3 月營收 4.21 億元，登 4 年同期高，月增 16.86%、年增 2.74%；第一季營收 9.46 億元，季減 10.25%、年減幅收斂至 8.39%。

獲利方面，法人預期，麗豐往年第一季都會有財政補助收入，約落在人民幣 2000 多萬元，今年有機會提升至近人民幣 3000 萬元 (約新台幣 1.3 億元)，加上第一季尚未有大型行銷計畫，整體獲利有望攀高。

展望今年，麗豐看好，第一季在疫情與過年等因素影響下，工作天數少，營運將會是全年谷底，第二季開始回歸正常後，第三季邁入銷售旺季，營運將聚焦在展店且有加盟金收入，全年營運逐季成長。

麗豐表示，美容連鎖加盟店克麗緹娜截至去年底，全球共有 4933 家，預期今年會有一成加盟主解約，另外會持續拓展新門市，目標全年淨增加 400 家門市。

另外，美甲美睫總店數已達 600 家，目前有與克麗緹娜結合，打造成店中店，以及開設街邊店，去年已經小幅獲利，未來會將美甲美睫成為美容產品項目之一。

麗豐旗下醫美品牌雅樸麗德，分別有三家醫美中心與兩家抗衰中心，預期隨著中國解封後，營運會開始回溫，整體虧損會再收斂，後續也不排除與克麗緹娜進行整合。