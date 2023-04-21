盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.59%報52.4元，成交1,491張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.59%，21日09:05報52.4元，成交1,491張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新光鋼(2031-TW)近5日股價上漲7.49%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌2%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,751 張
  • 外資買賣超：+2,454 張
  • 投信買賣超：+816 張
  • 自營商買賣超：+481 張
  • 融資增減：+1,640 張
  • 融券增減：+325 張

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