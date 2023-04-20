盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.32%報48.45元，成交1,174張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.32%，20日09:04報48.45元，成交1,174張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新光鋼(2031-TW)近5日股價上漲1.64%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌0.82%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+932 張
  • 外資買賣超：+334 張
  • 投信買賣超：+544 張
  • 自營商買賣超：+54 張
  • 融資增減：+611 張
  • 融券增減：+42 張

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