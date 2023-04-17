盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.13%報45.45元，成交289張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.13%，17日09:09報45.45元，成交289張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新光鋼(2031-TW)近5日股價下跌3.97%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.55%。台灣加權指數上漲0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,521 張
  • 外資買賣超：-1,322 張
  • 投信買賣超：-150 張
  • 自營商買賣超：-49 張
  • 融資增減：-312 張
  • 融券增減：+11 張

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