盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.13%報45.45元，成交289張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.13%，17日09:09報45.45元，成交289張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新光鋼(2031-TW)近5日股價下跌3.97%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.55%。台灣加權指數上漲0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,521 張
- 外資買賣超：-1,322 張
- 投信買賣超：-150 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-312 張
- 融券增減：+11 張
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