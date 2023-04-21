盤中速報 - 榮成(1909)急拉2.2%報18.65元，成交4,225張

榮成(1909-TW)近5分K漲速2.2%，21日09:04報18.65元，成交4,225張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
榮成(1909-TW)近5日股價上漲1.44%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲5.88%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,759 張
- 外資買賣超：-3,667 張
- 投信買賣超：-14 張
- 自營商買賣超：-78 張
- 融資增減：+1,533 張
- 融券增減：+36 張
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+29.67%
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原投組報酬率
+20.35%
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投組標的成分
40%
3032
20%
6235
20%
2471
10%
6248
10%