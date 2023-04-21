不受出口限制影響 2家半導體設備商對中銷售前景看好

儘管美國限制高階晶片及相關製造設備至中國，但科林研發和 ASML 這兩家半導體設備商預計今年晚些時候對中國的銷售將大幅增長。

科林研發和 ASML 皆表示，中國客戶正在購買用於製造電動汽車、手機和個人電腦等產品的成熟製程晶片之設備，因為中國正在努力實現更多的自給自足生產。

科林研發原先認為美對中國的晶片出口限制，將使其在 2023 年損失 20 億至 25 億美元的收入，但最終根據美方規定，該公司財務長 Doug Bettinger 確定可以向中國出售價值數億美元的設備。

科林研發還表示，已收到約 50 億美元的預付款，主要來自新客戶。

ASML 表示，公司積壓訂單約為 390 億歐元 (約 427 億美元)，相當於大約兩年的工具出貨量。ASML 執行長 Peter Wennink 稱，中國客戶約佔這些訂單的 30%，這些客戶致力於製造較不先進的晶片。此情況與去年 11 月相比有所增加，當時 ASML 表示，中國占其當時 380 億歐元積壓訂單的 18%。

Wennink 說，這些中國晶片製造商專注於電動汽車等市場，比傳統汽車需要更多的晶片。這些晶片絕大多數不需要 ASML 的最先進設備來製造。

不過，隨著美日荷聯手「降下矽幕」，預計今年晚些時候，ASML 將必須開始申請荷蘭出口許可，以向中國出口所謂的浸入式深紫外光 (DUV) 設備。

科林研發 (LRCX-US) 週四股價飆升 7.23% 至每股 526.52 美元 ，為費半成分股中表現最佳個股。ASML (ASML-US) 也表現不俗，其股價週四上漲 1.60% 至每股 633.57 美元。