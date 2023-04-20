違反華為禁令 希捷科技遭美罰款3億美元

美國商務部週三 (19 日) 表示，希捷科技 (Seagate Technology Holdings PLC) 向中國華為運送超過 11 億美元的硬碟，違反華為出口禁令，該公司旗下兩家子公司已同意支付 3 億美元罰款，與美國當局達成和解。

希捷科技 2020 年 8 月至 2021 年 9 月期間向華為出售約 740 萬個，價值超過 11 億美元的硬碟，並成為華為唯一的硬碟供應商。

美國商務部最新聲明指出，儘管美國 2020 年對華為實施了更嚴格的出口管制，希捷科技 (STX-US) 仍繼續向華為銷售硬碟。希捷錯誤解釋該規定，以為僅需評估其製造過程的最後階段，而不是整個過程。

商務部聲明提到，希捷旗下兩家子公司已同意為違反對華為出口禁令，向美國當局支付 3 億美元罰款。

該聲明寫道：「華為出口禁令於 2020 年生效後，另外兩家主要硬碟供應商已停止向華為發貨。」據悉，威騰電子 (WDC-US) 和東芝是另外兩家主要硬碟供應商。

美商務部負責出口執法事務的助理部長 Matthew S. Axelrod 稱，即使在競爭對手停止向華為銷售產品之後，希捷仍持續向華為出售硬碟，週三的行動就是 (希捷違規的) 後果，這是該機構史上祭出的最大一筆行政罰款 (與刑事案件無關)。

希捷的說法是，他們認為非美國當地製造的硬碟不受美國出口管制條例的約束。該公司週三回應：「雖然我們相信在銷售硬碟時，公司遵守所有相關出口管制法令，但我們認為解決這個問題是最好的做法。」

希捷在中國、北愛爾蘭、馬來西亞、新加坡、泰國和美國生產硬碟，並使用包括測試設備在內的設備。

希捷的 3 億美元罰款將在 5 年內分期支付，將於今年 10 月支付第一期罰款，還同意對其合規計畫進行三項審查，以其為其 5 年的暫停出口特權命令。

希捷表示，根據和解協議，公司將在週四開盤前公告 2023 財年第三季的財報，而不是之前計劃的在盤後公布。