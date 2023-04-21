傳拜登下周正式宣布2024年競選連任美國總統

知情人士透露，美國總統拜登和他的團隊可能在下周二 (25 日) 宣布參加 2024 年總統大選，以爭取第二個四年任期。

根據消息來源，拜登團隊將發布影片宣布競選連任的消息，時間可能是下周二，也就是他四年前宣布參加 2020 年總統大選的同一天，不過確切時間仍可能變動。

拜登的幕僚規劃宣布連任已有一段時間。拜登上周曾說，「很快」就會宣布參選。對此報導，白宮、民主黨全國委員會 (DNC) 皆未置評。

拜登今年 80 歲，是美國史上最高齡的總統，雖然他多次表達角逐連任的意願，但因支持者對年事已高這一點有所遲疑，迄今尚未正式宣布消息。如果他順利連任，做完第二個任期已經 86 歲。

拜登最近幾周在演說中提及連任可能主打的議題、拿出醫師證明強調自己適任、要求民主黨人以有利他獲得提名的方式安排初選日程，而且已經選定芝加哥作為正式提名的城市。目前在民主黨內，也沒有其他認真角逐提名的競爭者出現。

拜登預定下周會晤上次競選時的一些大金主，希望再度獲得強力支持。外界預期 2024 年可能是迄今最燒錢的一次總統大選，讓爭取金主支持格外重要，從他們的資金承諾，也可看出曾是拜登最有力的支持者是否已經克服對他年事已高的擔憂。

在近期的政治活動中，拜登多次抨擊共和黨企圖推翻他的立法勝利，但他多數時候避談潛在對手、76 歲前總統川普捲入的法律訴訟。

目前川普在共和黨提名階段最有力的挑戰者，是 44 歲的佛羅里達州州長迪尚特 (Ron DeSantis)。近幾個月以來，白宮對迪尚特的批評也逐漸增加。