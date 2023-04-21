BuzzFeed將關閉新聞部 再裁員15% 股價暴跌近20%

美國網路新聞媒體公司 BuzzFeed (BZFD-US) 周四 (20 日) 宣布將關閉其新聞部門，聚焦其賴以生存的怪奇列表和烹飪影片，令股價重挫近 20%。

該公司將不再發布同名新聞，並在業務、內容、技術和管理方面裁員約 180 名員工，約佔其員工總數的 15%，其 HuffPost 部門將成為其主要新聞部門。

Buzzfeed 的新聞部門曾被視為對傳統媒體公司的嚴厲挑戰，因以創造病毒式傳播內容著名，甚至曾被稱為是低俗新聞，爾後經歷轉型，內容向傳統新聞靠攏，但 BuzzFeed 網站上呈現的仍多是互動型新聞（例如使用動態圖片、線上測驗、問卷調查和及時感受分享），以及吸引點閱率的標題。2021 年因報導中國大規模拘留穆斯林而獲得普立茲 (Pulitzer) 獎。

無獨有偶，《華爾街日報》同日報導， Vice Media Inc 如果無法在幾周內找到買家，將關閉其 Vice World News 部門。

BuzzFeed 執行長 Jonah Peretti 周四表示，公司過度投資 BuzzFeed News，並將數位廣告減少與 BuzzFeed 業務下滑歸咎於新冠疫情大流行和隨後發生的經濟衰退。

BuzzFeed 的新聞部門成立於 2011 年，但一直未能找到可行的商業模式而處於虧錢狀態。與其他數位媒體相同，BuzzFeed 也依賴廣告，且隨著廣告商轉向抖音和其他社交媒體平台，其業務更易受到經濟低迷的衝擊。

Running Point 資本顧問公司投資長 Michael Ashley Schulman 表示：「廣告商對他們的花費很謹慎，力求能最大化效率和投資回報的方法。這導致數位媒體公司必須在更小的廣告市場上競爭，尤其是在美國政治週期和奧運會和世界杯等體育賽事之間。」

BuzzFeed 去年 12 月裁員 12%。

BuzzFeed 於 2020 年收購 HuffPost，執行長表示，HuffPost 擁有忠實讀者群且實現獲利，將會考慮聘僱遭裁員的員工。

經過此回重組，BuzzFeed 營收長 Edgar Hernandez 和營運長 Christian Baesler 已決定離職。 總裁 Marcela Martin 將立即接管所有營收職責。