盤中速報 - Loop Industries Inc(LOOP-US)股價大漲至3.0689元，漲幅達6.56%

Loop Industries Inc(LOOP-US)截至台北時間20日21:36股價上漲0.1889美元，報3.0689美元，漲幅6.56%，成交量2,575（股），盤中最高價3.0689美元、最低價2.8700美元。

美股指數盤中表現

Loop Industries Inc(LOOP-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.1%
  • 近 1 月：+30.91%
  • 近 3 月：+15.2%
  • 近 6 月：-17.95%
  • 今年以來：+20.5%

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  • 20%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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