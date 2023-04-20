盤中速報 - Loop Industries Inc(LOOP-US)股價大漲至3.0689元，漲幅達6.56%

Loop Industries Inc(LOOP-US)截至台北時間20日21:36股價上漲0.1889美元，報3.0689美元，漲幅6.56%，成交量2,575（股），盤中最高價3.0689美元、最低價2.8700美元。
美股指數盤中表現
Loop Industries Inc(LOOP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.1%
- 近 1 月：+30.91%
- 近 3 月：+15.2%
- 近 6 月：-17.95%
- 今年以來：+20.5%
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