盤中速報 - Pasithea Therapeutics Corp(KTTA-US)股價急跌至0.4000元，跌幅達6.06%

Pasithea Therapeutics Corp(KTTA-US)截至台北時間20日21:33股價下跌0.0258美元，報0.4000美元，跌幅6.06%，成交量3,301（股），盤中最高價0.4150美元、最低價0.4000美元。

美股指數盤中表現

Pasithea Therapeutics Corp(KTTA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.44%
  • 近 1 月：-3.49%
  • 近 3 月：-39.86%
  • 近 6 月：-62.27%
  • 今年以來：-35.33%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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