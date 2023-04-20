盤中速報 - Pasithea Therapeutics Corp(KTTA-US)股價急跌至0.4000元，跌幅達6.06%

Pasithea Therapeutics Corp(KTTA-US)截至台北時間20日21:33股價下跌0.0258美元，報0.4000美元，跌幅6.06%，成交量3,301（股），盤中最高價0.4150美元、最低價0.4000美元。
美股指數盤中表現
Pasithea Therapeutics Corp(KTTA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.44%
- 近 1 月：-3.49%
- 近 3 月：-39.86%
- 近 6 月：-62.27%
- 今年以來：-35.33%
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