Staking經濟恐熄火？SEC對Kraken出手 Coinbase及同業寒蟬效應籠罩

JMP Securities 分析師周五 (10 日) 表示，近期美國證券交易委員會 (SEC) 打擊加密貨幣質押服務 (即 STaaS) 的行動恐延燒到 Coinbase 身上。

SEC 指控全球大型加密貨幣交易所 Kraken 的 STaaS 服務涉嫌未經註冊即發行和銷售證券，雙方就此達成和解，Kraken 同意中止向美國客戶提供 STaaS 服務，同時向 SEC 支付 3000 萬美元罰金。

Coinbase 執行長 Brian Armstrong 在推特上發文不到 24 小時，SEC 就公布與 Kraken 的和解協議。先前 Armstrong 的發文引起市場傳聞，稱 SEC 打算讓美國散戶擺脫加密貨幣質押服務。

分析師認為，雖然這早已是 SEC 關注的市場領域之一，但最近傳聞的特殊性以及 SEC 的最終行動，讓加密類股和資產出現寒蟬效應，「Coinbase 昨日重挫 14%，我們初步認為，該公司的 STaaS 服務也恐面臨類似的挑戰。」

Coinbase (COIN-US) 周五股價再下跌 4.26%，收每股 57.09 美元。

分析師坦承，單純以昨日事件難以判斷對廣泛市場的全體影響，但普遍而言，與 STaaS 服務主題相關的和解和爭議「凸顯廣泛總體監管的不確定性，而這種不確定性令產業和類股承壓。」

雖然 Coinbase 的「Earn 計畫」似乎沒有因為 Kraken 與 SEC 的和解協議出現立即性威脅，但分析師推測，市場不會將 SEC 昨日的行動當作一次性事件。因此，Coinbase 及其同業未來恐面臨 SEC 等監管機構針對相關的其他服務或產品的挑戰，而這種整體不確定性令投資者恐慌。